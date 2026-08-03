Accise su energia elettrica e gas naturale: compensazione solo successiva alla dichiarazione e nuovi chiarimenti operativi sulle dichiarazioni semestrali

Il settore delle accise sull’energia elettrica e sul gas naturale si arricchisce di nuovi chiarimenti operativi, dopo che le precedenti istruzioni relative ai modelli dichiarativi semestrali avevano generato rilevanti interrogativi tra gli operatori, soprattutto riguardo a questioni quali: compilazione dei quadri, qualificazione degli impianti e ...