Nella determinazione degli acconti d’imposta non assume mai rilievo il reddito effettivamente conseguito nei periodi d’imposta oggetto di concordato. Con questa risposta resa a una Faq pubblicata il 9 giugno, l’agenzia delle Entrate semplifica notevolmente il calcolo degli acconti per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb), in particolare per quelli che hanno ultimato nel 2025 il primo biennio di opzione e non hanno ancora deciso se aderiranno o meno alla nuova “tornata...

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