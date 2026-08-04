Il mese di agosto si prospetta impegnativo per le imprese che devono gestire l’accesso ai vari incentivi operativi. Il nuovo Piano Transizione 5.0 entra nella fase cruciale della seconda finestra dedicata alla conferma del versamento dell’acconto, aperta dal 21 luglio. Per le prime imprese che hanno presentato la comunicazione a partire da metà giugno, il termine dei 60 giorni scadrà proprio nella seconda metà di agosto, rendendo questo periodo decisivo per completare l’iter previsto dalla misura...
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