Dopo l’entrata in vigore dell’accordo commerciale Ue-Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) adesso la parola passa alle imprese che devono tradurre in concrete opportunità i meccanismi in esso contenuti. In particolare, l’obiettivo da perseguire è creare le condizioni per ottenere la riduzione prospettica delle tariffe; per beneficiare a pieno delle agevolazioni attraverso la certificazione dell’origine preferenziale e di ricevere, ove previsto, il rimborso dei dazi su merci extra-Ue utilizzate...

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