La participation exemption non è, nell’impianto dell’Ires, una misura di favore. È il contrappunto simmetrico all’esenzione dei dividendi: come l’utile distribuito è detassato in capo al socio perché già colpito a monte, così la plusvalenza da cessione della partecipazione è esente, perché ne incorpora gli utili maturati o attesi. La pex neutralizza la doppia imposizione economica lungo la catena partecipativa. In questa logica i requisiti dell’articolo 87 Tuir non sono condizioni di accesso a un...

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