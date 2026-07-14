Il decreto correttivo Omnibus interviene all’articolo 16 per rafforzare l’istituto dell’adempimento collaborativo con riguardo alla possibilità di rateizzare le somme rivenienti dalla comunicazione dei rischi antecedenti all’ingresso nel regime, che riguardano le sole imposte visto l’azzeramento delle sanzioni amministrative (oltre all’assenza di quelle penali). Con riguardo al regime opzionale, viene estesa anche ad esso la possibilità di comunicare i rischi antecedenti all’ingresso nel regime con...
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