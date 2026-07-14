Con riferimento all’istituto dell’adempimento collaborativo, con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 6 luglio 2026, sono state approvate ulteriori specifiche istruzioni operative per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater, del Dlgs 128/2015, con particolare riferimento al trattamento contabile e fiscale del diritto d’uso esclusivo di una infrastruttura.
La normativa di riferimento
L’articolo 3 ...