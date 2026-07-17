Con riferimento all’adempimento spontaneo, con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate del 14 luglio 2026, l’Amministrazione finanziaria torna su tale “meccanismo” per individuare le modalità con cui mette a disposizione di lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni gli elementi relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2024.
L’adempimento spontaneo e gli Isa
L’articolo 1, commi 634 e 635, della...