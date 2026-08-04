In presenza di più immobili destinati a locazione breve, di cui alcuni di proprietà (RB) e altri in sublocazione (RL), la cedolare secca “agevolata” al 21% è applicabile limitatamente a un solo immobile da individuarsi tra tutti gli appartamenti utilizzati dal “titolare” per gli affitti brevi (sia di proprietà sia in sublocazione/comodato), mentre le restanti case concesse in locazione breve sconteranno l’aliquota della cedolare al 26%, ove sia esercitata la relativa opzione in dichiarazione. Questo...

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