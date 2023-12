Affitti brevi, dopo l’accordo di Airbnb chance ravvedimento per i corrispettivi non dichiarati

I proprietari di immobili concessi in locazione breve che non hanno dichiarato i corrispettivi percepiti hanno ancora tempo per farlo avvalendosi del ravvedimento operoso.

Il portale di gestione degli affitti brevi Airbnb ha raggiunto un accordo con l’agenzia delle Entrate in relazione alle ritenute fiscali del 21% sui corrispettivi del periodo 2017-2021; sebbene la società abbia dichiarato di non aver intenzione di rivalersi sui locatori per recuperare gli importi pagati, segnala anche che è in corso...