Dal 2025 il nuovo tetto di spesa per chi ha redditi elevati si applica anche alla detrazione sui canoni per le locazioni abitative degli studenti fuori sede. Escluse invece dai limiti, ovviamente, le altre agevolazioni locative per i contribuenti a basso reddito. Lo ricorda la Guida alle agevolazioni della dichiarazione 2026, pubblicata sul sito web dell’agenzia delle Entrate.
Cosa può detrarre chi studia lontano da casa
È invariato l’importo delle detrazione, pari al 19% su una spesa massima annua fino a 2.633 euro, senza distinzione di facoltà...