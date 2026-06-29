Ultime settimane a disposizione per perfezionare le operazioni agevolate di assegnazione, cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplici (scadenza: 30 settembre) e/o di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta - con perfezionamento nel modello Redditi 2026-, con gli ultimi dubbi da risolvere per imprese e consulenti.
Uno dei punti più critici riguarda la presenza di partecipazioni per le quali il diritto di usufrutto è stato scisso dalla nuda proprietà.
Assegnazioni
Leggendo la circolare...