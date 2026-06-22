Il riordino sulle spese fiscali, tax expenditure, procede come un diesel. Nel 2025 sono 573, erano 575 l’anno prima, le misure che, tra esenzioni, bonus, deduzioni, detrazioni, determinano, per lo Stato, una perdita di gettito complessiva, stimata di 129,7 mld. L’effetto finanziario è sul 2026 e dovrebbe andare meglio nel 2027 e nel 2028, quando la perdita dovrebbe ridursi rispettivamente a 104,8 miliardi di euro e 87,6 miliardi di euro. In ragione di scelte normative che, come, ad esempio, nel caso...

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