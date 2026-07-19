La natura non tributaria dei contributi Covid a fondo perduto non comporta soltanto il difetto di giurisdizione delle corti tributarie, ma implica che l’agenzia delle Entrate non può usare lo strumento dell’atto di recupero: con questa motivazione, la Cgt di I grado di Siena, sentenza 100 del 2026, sezione 2 (presidente e relatore Turturici) ha annullato un atto di recupero di un contributo anti-Covid erogato sulla base del Dl Ristori, n. 137/2020. Il giudice è andato oltre sia la sentenza 124/2025...

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