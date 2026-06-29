Una questione di sistema (poco investigata) delle procedure concorsuali – soprattutto relativamente al contesto unionale – è quella della compatibilità con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) dell’omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti che coinvolgano imprese destinatarie di aiuti di Stato dichiarati illegittimi.
Il principio – già affermato dalla giurisprudenza europea, secondo cui il recupero dell’aiuto di Stato deve essere effettivo, integrale...