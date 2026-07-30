Gli aiuti di Stato sono da sempre il presidio con cui l’Unione tutela il mercato interno dagli effetti distorsivi che le misure nazionali potrebbero generare, favorendo alcune imprese a scapito di altre. È una disciplina pensata per l’impresa in senso tradizionale; proprio per questo la sua applicazione al comparto sociale - specie a certe tipologie di enti non profit - alimenta da tempo un ampio dibattito: quando un sostegno pubblico a queste realtà è aiuto di Stato in senso proprio e quando invece...

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