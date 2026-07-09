Agevolazioni speciali di carattere fiscale, anche ai fini delle imposte indirette sostengono l’organizzazione della trentottesima edizione della «America’s Cup- Napoli 2027», attraverso il rimborso dell’Iva pagata in Italia da parte dei soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi mediante portale elettronico. La novità potrebbe preludere ad un ricorso sistematico all’agevolazione in relazione...
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