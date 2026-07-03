Mentre l’articolo 38-ter del Dpr 633/1972 disciplina la procedura speciale di rimborso dell’Iva a favore dei soggetti stabiliti in Paesi extraUe, con l’articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies, del Dl 108/2026, viene introdotta una deroga temporanea e mirata a tale disciplina, consentendo l’accesso al rimborso Iva semplificato, anche in assenza di reciprocità, agli operatori extraUe che effettuano acquisti e importazioni funzionali alla trentottesima edizione della «America’s Cup – Napoli 2027»....
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