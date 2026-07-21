L’Informativa Cndec n. 100/2026 interviene su un tema operativo particolarmente rilevante: l’individuazione del referente per le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) negli studi associati e nelle società tra professionisti. Il chiarimento si inserisce nel quadro delle Istruzioni Uif del 18 dicembre 2025, in vigore dal 1° luglio 2026, che disciplinano i presìdi organizzativi e le procedure interne dei soggetti obbligati.
Il principio centrale è che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio...