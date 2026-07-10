L’ordinanza n. 20167 del 16 giugno 2026 segna un passaggio significativo nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di appalti labour intensive. La sua portata va oltre la soluzione del caso concreto, perché consolida una tendenza destinata a ridefinire il rapporto tra diritto del lavoro e diritto tributario: la qualificazione dell’appalto viene oggi ricostruita attraverso criteri comuni ai diversi rami dell’ordinamento, elaborati dalla giurisprudenza lavoristica e recepiti espressamente anche...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ