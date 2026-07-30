Presentata una proposta di legge per introdurre il principio dell’equilibrio generazionale nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica.
La proposta (Ac 3019 “Disposizioni per la promozione dell’equilibrio generazionale, della trasparenza e dell’innovazione nelle società a partecipazione pubblica”) è stata depositata dall’onorevole Alessia Ambrosi (FdI) il 14 luglio. La misura - si legge nell’introduzione al testo - nasce dall’evidente squilibrio...