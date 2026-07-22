Iva al 10% esclusa per la nuova sede dell’Associazione di promozione sociale (Aps) se l’immobile non integra un’opera di urbanizzazione secondaria. Resta possibile applicare l’aliquota ridotta quando l’intervento edilizio è qualificato come ristrutturazione. È questo il chiarimento della risposta n. 150/2026, con cui l’agenzia delle Entrate torna sui requisiti necessari per beneficiare dell’aliquota agevolata nell’ambito dei lavori affidati in appalto. Il caso riguarda un’Aps impegnata nella gestione...
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