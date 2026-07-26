Anche per le assegnazioni di terreni edificabili bisogna risalire al regime Iva di entrata del bene per decidere quello in uscita. E quando l’operazione è rilevante ai fini dell’imposta, trovano applicazione le regole ordinarie.

Ne deriva che l’assegnazione al socio dell’area acquistata senza Iva (ad esempio, perché proveniente da un privato) è fuori dal campo di applicazione dell’imposta.

Se invece l’area è stata acquistata senz’Iva e la società vi ha realizzato un fabbricato, detraendo legittimamente...