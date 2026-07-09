La facoltà di rilascio dell’asseverazione di conformità dei contratti di rapporto di lavoro (Asse.Co.) per certificare la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro e per promuovere la cultura della legalità, spettante ai consulenti del lavoro sulla base di un protocollo d’intesa firmato prima, nel 2014, con il ministero del Lavoro e poi, nel 2016, con l’Ispettorato nazionale (Inl), non spetta di diritto ai commercialisti. E ciò alla luce «di una pluralità di elementi di differenziazione...

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