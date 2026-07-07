L’obiettivo della semplificazione dovrebbe essere perseguito in tutti i campi, non solo in quello fiscale come principio ribadito dalla legge delega di riforma del sistema tributario. Anche in ambito contabile, infatti, è utile ragionare su una serie di semplificazioni, a partire dal fatto che, per le compagnie assicurative, appare ormai anacronistico presentare i bilanci individuali secondo i principi Oic e quelli consolidati secondo i principi Ias/Ifrs. Tali considerazioni sono state illustrate...

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