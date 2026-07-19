L’efficacia vincolante della sentenza penale definitiva di assoluzione nel processo tributario riguarda anche la pretesa impositiva e non solo le sanzioni. La Cgt di I grado di Bari, con la sentenza 632/2026, sezione 8 (presidente Picuno, relatore Napoliello) sposa la tesi più estensiva in attesa che si pronuncino le Sezioni Unite sull’ambito e sull’efficacia dell’articolo 21-bis del Dlgs 74/2000.
Nel caso in esame, il contribuente impugnava con separati ricorsi due avvisi di accertamento in materia...