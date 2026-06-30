L’Ateco è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat a fini statistici e utilizzata anche per finalità di natura amministrativa. Tale codificazione assume rilievo anche in ambito fiscale ai fini dell’individuazione delle attività e dei corretti modelli Isa da applicare. Diventa importante verificare la correttezza dei codici Ateco applicati e inquadrare modalità di correzione e relative conseguenze. Il tema è particolarmente attuale a seguito dell’introduzione della nuova codifica, la cui applicazione diventa concreta in sede dichiarativa e di chiusura dell’esercizio.