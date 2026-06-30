L’Ateco è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat a fini statistici e utilizzata anche per finalità di natura amministrativa. Tale codificazione assume rilievo anche in ambito fiscale ai fini dell’individuazione delle attività e dei corretti modelli Isa da applicare. Diventa importante verificare la correttezza dei codici Ateco applicati e inquadrare modalità di correzione e relative conseguenze. Il tema è particolarmente attuale a seguito dell’introduzione della nuova codifica, la cui applicazione diventa concreta in sede dichiarativa e di chiusura dell’esercizio.
Nuova classificazione e impostazione strutturale di Ateco
L’Istat, quale responsabile della classificazione delle attività economiche, ha sviluppato la nuova classificazione Ateco 2025 entrata in vigore l’1 gennaio 2025 che sostituisce la versione della classificazione Ateco 2007 – Aggiornamento 2022.
La nuova classificazione è stata adottata ai fini amministrativi a partire dall’1 aprile 2025 al fine di consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano e deve essere utilizzata per tutti gli adempimenti non ...