Non può essere disposta in modo automatico o con formule di stile la compensazione delle spese quando il procedimento cessa per l’annullamento dell’atto da parte dell’ente impositore. A confermare questo importante principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza nr, 20760/2026.
Nella specie la controversia nasceva dall’impugnazione di un accertamento Tari emesso dal concessionario nonostante la pretesa, relativa alla medesima annualità e al medesimo rapporto tributario, fosse già stata oggetto ...