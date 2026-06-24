Detassazione al 5% anche per incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente la sottoscrizione del contratti collettivi nazionali (Ccnl), per l’indennità di cassa prevista dal Ccnl, per ferie e festività e in presenza di superminimo assorbibile. Detassazione al 15% per lo straordinario feriale e notturno, per le maggiorazioni domenicali anche laddove la domenica è un giorno ordinario di lavoro e per i part time che lavorano nel giorno di riposo. Detassazioni fuori perimetro, invece, per...

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