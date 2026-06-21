Le difficoltà nella determinazione degli acconti 2026 non si fermano alle imposte sui redditi e al concordato biennale (si veda Il Sole 24 Ore del 5 e del 18 maggio), ma riguardano anche l’Irap. Sia le disposizioni nazionali che quelle regionali, infatti, prevedono un incremento di aliquota per molte imprese a partire dal 1° gennaio 2026, da cui il dubbio: premesso che, utilizzando il “metodo previsionale”, occorre tener conto della maggiore imposizione, cosa accade nell’ipotesi di applicazione del...

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