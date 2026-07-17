Per chi beneficia della nuova riduzione contributiva del 50% dell’Inps commercianti e artigiani, prevista per 36 mesi per i neoiscritti del 2025, è necessario, per ridurre al 50% anche le eccedenze contributive Inps per il 2025 e gli acconti per il 2026, compilare con la lettera E la colonna 7 dei righi RR2 e RR3 del modello redditi PF. Ciò vale anche per i forfettari che, dopo aver presentato la comunicazione per la riduzione del 35% dei propri contributi (tipica di questo regime), hanno presentato...

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