Fissate le regole per il nuovo credito d’imposta spettante agli autotrasportatori. Con il decreto del 23 maggio 2026, del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 3 del Dl 33,/2026 convertito nella legge 13 maggio 2026, n. 79 finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti...

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