Autovelox: al via le nuove regole per l’omologazione. Possibile regolarizzare i misuratori in funzione con richiesta al ministero che si pronuncerà entro 60 giorni o presentando la documentazione integrativa. Dopo una lunga attesa, il decreto che stabilisce la procedura di omologazione dei misuratori elettronici della velocità veicolare, ai fini del codice della strada, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2026 e entrerà in vigore da oggi.
Una storia lunga 34 anni
Il regolamento di omologazione dei velox...