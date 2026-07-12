Nella bancarotta fraudolenta patrimoniale il vantaggio compensativo non può essere solo prospettato, ma deve essere concreto, attuale e dimostrato. E se dall’operazione distrattiva deriva un’obbligazione Iva rimasta a carico della società, anche l’imposta può concorrere alla quantificazione del danno patrimoniale di rilevante gravità.
È il doppio profilo che emerge dalla sentenza 12943/2026 della Cassazione penale, relativa al fallimento di una società produttiva. Le contestazioni riguardavano, da...