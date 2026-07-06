Società responsabile anche se gli amministratori o gli autori materiali delle violazioni si sono appropriati del profitto illecito, qualora il reato sia stato commesso anche nell’interesse dell’ente o abbia procurato a quest’ultimo un vantaggio, ancorché soltanto temporaneo.

A confermare questo principio, certamente rilevante sotto un profilo operativo nell’ambito della responsabilità degli enti ex Dlgs 231/2001, è la Corte di Cassazione con la sentenza 23820/2026.

La vicenda trae origine da un articolato...