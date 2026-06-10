L’ammortamento dei beni da parte di una società che li ha concessi in comodato ai propri clienti è deducibile in quanto tale pratica favorisce il consolidamento dei rapporti commerciali con i clienti e rientra quindi nell’attività propria dell’impresa. Lo sottolinea l’ordinanza di Cassazione 18431 dell’8 giugno 2026 che accoglie le tesi della società, la quale aveva richiamato anche vecchie pronunce di prassi (circolari 90/01, 37/E/97 e 48/E/98). I giudici di secondo grado avevano invece sostenuto...

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