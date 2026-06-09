Ritorna alla Corte costituzionale l’indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile Irap per gli immobili strumentali. A disporre un nuovo rinvio alla Consulta è stata ancora una volta la Cgt di Reggio Emilia (Presidente e relatore: Bandini) con l’ordinanza 159/2026.

Si ricorda che la Corte costituzionale, con le sentenze 21/2024 e 171/2024 (quest’ultima in risposta proprio a un precedente rinvio della Cgt di Reggio Emilia), era già intervenuta sulla questione e l’aveva ritenuta infondata, evidenziando...