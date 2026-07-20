L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva del principio Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazione, che contiene regole contabili specifiche per quanto riguarda valutazioni e schemi di stato patrimoniale e conto economico.

Il documento si applica ai bilanci di liquidazione con esercizio che inizia dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata ai bilanci relativi all’esercizio iniziato il 1° gennaio 2026.

Per la valutazione delle poste dell’attivo è utilizzato...