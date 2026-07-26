La sentenza 5627 del 14 luglio 2026 del Consiglio di Stato si riflette anche sulle linee guida per la certificazione del credito ricerca e sviluppo e, quindi, sull’attività dei certificatori iscritti all’Albo del Mimit. Confermando la decisione del Tar Lazio del 2025, il giudice amministrativo sancisce che la qualificazione delle attività deve essere effettuata applicando la disciplina vigente nel periodo d’imposta di riferimento, secondo il principio tempus regit actum.
Il Consiglio di Stato ribadisce...