La procedura che consente ai soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazioni (i Paesi white list elencati nel Dm 4 settembre 1996) di ottenere l’esenzione sui proventi relativi a buoni postali fruttiferi presenta alcune particolarità che sono state illustrate nella risposta 148 del 2026.
In generale, gli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5% (come i titoli di Stato).
L’imposta sostitutiva è disciplinata dal Dlgs...