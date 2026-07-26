Per molti anni il business plan è stato considerato soprattutto un documento da predisporre quando richiesto da una banca, da un investitore o in occasione di operazioni straordinarie. Un elaborato prevalentemente numerico, destinato a dimostrare che le previsioni economiche dell’impresa fossero formalmente corrette. Oggi questa impostazione appare superata. La crescente complessità dei mercati, l’evoluzione dei sistemi di valutazione del rischio e la diffusione della cultura della pianificazione...

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