Il blocco per le agevolazioni fiscali a favore delle caldaie a condensazione, attivato per effetto della direttiva Case green a partire dal 2025, riguarda anche la messa a norma degli impianti. Va inteso, insomma, in senso ampio.
È uno dei chiarimenti inseriti nel vademecum su «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026», appena pubblicato dall’agenzia delle Entrate. Una guida in 12 capitoli, preceduti da una parte generale, che esplora temi come le spese sanitarie, gli interessi passivi dei mutui...