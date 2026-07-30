Con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, le sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno definitivamente chiarito la natura giuridica del Canone unico patrimoniale (Cup), previsto dall’art. 1, commi 816-847, della legge 160/2019, risolvendo il contrasto interpretativo relativo alla qualificazione dell’entrata e alla giurisdizione competente sulle relative controversie. La pronuncia trae origine dal rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di Vicenza il 7 aprile...