La notifica della cartella di pagamento eseguita con la procedura dell’articolo 140 del Codice di procedura civile non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa. Occorre anche la prova della sua effettiva ricezione. È il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza 13776/2026, pubblicata il 12 maggio, utile soprattutto nei giudizi su intimazioni fondate su cartelle risalenti.
La vicenda riguardava un’intimazione di pagamento notificata nel 2014 per un debito Irpef ...