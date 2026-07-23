La corsa degli arretrati complessivi della riscossione non si ferma. Il magazzino delle cartelle ancora da recuperare continua a crescere anche nei primi sei mesi dell’anno. Le cifre sono ancora oggetto di una revisione millimetrica in via di conferma in questi giorni, ma il contatore delle somme affidate alla riscossione dal “lontano” anno 2000 (e depurato di sgravi e somme già recuperate) va oltre i 1.350 miliardi di euro. Un dato che al tagliando di metà anno dovrebbe attestarsi a circa 25 miliardi...

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