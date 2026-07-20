Parte da lunedì 3 agosto fino al 3 novembre 2026 la possibilità per richiedere il contributo per le spese di asili nido, scuole dell’infanzia e frequenza dei centri estivi diurni in Italia; la Cassa Dottori Commercialisti (Cdc) ha pubblicato sul portale istituzionale , il 14 luglio scorso, il comunicato che illustra le modalità operative per gli iscritti per ottenere il bonus per i propri figli (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi).

Requisiti richiesti al commercialista per beneficiare del bonus

Possono...