Sostenibilità ma soprattutto adeguatezza. Di questo si è parlato ieri a Previdenza in Tour, l’evento organizzato dalla Cassa dottori commercialisti (Cdc) ad Olbia. «Transizione demografica e tecnologica influenzeranno il mondo del lavoro e la professione – sottolinea dal palco il presidente di Cassa dottori Ferdinando Boccia – per questo lo sforzo sull’adeguatezza deve continuare».

L’orizzonte temporale nel mondo della previdenza è lungo, supera i 50 anni - spiega Alessandro Trudda, responsabile dell...