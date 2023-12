Decadenza lunga per i soli crediti d’imposta inesistenti di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Termine decadenziale lungo solo per i crediti inesistenti e non anche non spettanti. Il credito ritenuto inesistente, ma riscontrabile mediante i controlli formali o automatizzati, segue il regime del credito non spettante con applicazione degli ordinari termini decadenziali...