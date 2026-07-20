La risposta dell’agenzia delle Entrate 104/2026, (si veda l’articolo su Nt Plus Fisco del 25 maggio 2026), ha chiarito i principali dubbi sul nuovo obbligo (introdotto con le leggi 193/20924 e 95/2925) di investimento in fondi di venture capital (Fvc) previsto per Casse di previdenza e fondi pensione che intendono beneficiare dell’esenzione sui redditi degli «investimenti qualificati» prevista dall’articolo 1, commi 88 e seguenti della legge 232/2016.

Come è noto, l’obbligo di investimento in Fvc, ...