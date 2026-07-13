In tema di rafforzamento dei contenuti conoscitivi del Cassetto fiscale, con il provvedimento del 6 luglio 2026 vengono individuate le regole generali e le modalità tecniche attraverso le quali i contribuenti e gli intermediari possono connettersi ai propri sistemi informatici per acquisire, anche in grandi volumi, dati e documenti fiscalmente rilevanti, avvalendosi dei servizi di interoperabilità realizzati secondo il modello Application Programming Interface (API)

Il Cassetto fiscale

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Visto che l’articolo 23 del decreto...